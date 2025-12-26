Cárcel para presuntos integrantes de banda criminal dedicada al homicidio y microtráfico

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco hombres, señalados integrar un grupo delincuencial conocido Los Chechos, dedicado a los homicidios selectivos y el tráfico local de estupefacientes en María La Baja (Bolívar).

Se trata de Luis Alberto Blanco Flórez, Karil Enrique Zabaleta Gutiérrez, David Rafael Contreras Hernández, Billiardo Peña Bello y Rogger Javier Silgado Lara, a quienes un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico; homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación los hoy imputados comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, en los barrios Puerto Santander y la invasión Villa Noni, en María La Baja.

Asimismo, la Fiscalía estableció que habrían participado en el crimen de un hombre, ocurrido en junio pasado, en la vereda El Sena, La víctima fue atacada en su vivienda mientras se encontraba en compañía de su esposa e hijos.

Durante cinco diligencias de registro y allanamiento, uniformados de la Policía Nacional, con apoyo de la Infantería de Marina, materializaron cuatro órdenes de captura y se notificó otra en centro carcelario. Ninguno aceptó los cargos.

En desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.