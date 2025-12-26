Campaña de la policía busca prevenir siniestros viales entre Cartagena–Barranquilla

Con el firme propósito de preservar la vida y reducir la accidentalidad vial, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar adelantó la campaña “El único afán es llegar sanos y salvos” en la vía al mar Cartagena–Barranquilla, uno de los corredores con mayor tránsito vehicular del departamento.

Durante la jornada, uniformados realizaron actividades de prevención y sensibilización dirigidas a conductores y pasajeros, haciendo énfasis en el respeto por las normas de tránsito, el uso del cinturón de seguridad, el no consumo de bebidas alcohólicas al conducir, el control de velocidad y la importancia de realizar pausas activas en los desplazamientos largos.

Además, se efectuaron controles de documentación, verificación del estado técnico-mecánico de los vehículos y orientación directa a los viajeros, con el objetivo de generar conciencia sobre la responsabilidad compartida en la seguridad vial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el alcance de esta estrategia preventiva y el compromiso institucional con la vida: “Nuestra prioridad es que cada conductor y cada familia llegue a su destino sin contratiempos. Por eso insistimos en una conducción responsable. El único afán debe ser llegar sanos y salvos a casa”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró su invitación a los usuarios de las vías a acatar las normas de tránsito, conducir con prudencia y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de atención, recordando que la seguridad vial es una responsabilidad de todos.