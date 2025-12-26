Accidentes de tránsito en Navidad dejan cinco personas muertas en el Tolima

Tolima

Una nueva tragedia vial se registró en Ibagué cuando dos personas perdieron la vida en un accidente ocurrido hacia las 5:15 de la tarde del jueves 25 de diciembre, sobre la vía que conduce al Cañón del Combeima, a la altura del kilómetro 2, sector Chapetón, vereda La Vega, a escasos metros de la casa del escritor Jorge Isaacs.

Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, el siniestro fue un choque contra un objeto fijo en el que se vio involucrada una motocicleta de placas OYO91H.

El vehículo era conducido por Arcenio Figueroa Pinzón, de 38 años, quien resultó gravemente herido. Fue trasladado en ambulancia a la Clínica Tolima, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Como acompañante viajaba una mujer identificada como Diana Ossa, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se han confirmado más datos sobre su identidad.

Las autoridades competentes realizaron los actos urgentes y la inspección técnica del lugar del siniestro. De acuerdo con la hipótesis preliminar, el accidente se habría producido por pérdida de control de la motocicleta, lo que provocó el violento impacto contra una alcantarilla y el trágico desenlace.

Este hecho se suma a otros accidentes recientes ocurridos tanto en Ibagué como en las vías del departamento. Entre ellos, uno frente al centro recreacional Comfenalco, donde un conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía, colisionando contra un objeto fijo, siendo trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde falleció sobre las 8:25 de la mañana.

En vías del Tolima se presentaron siniestros en el corredor Saldaña–Guamo, donde falleció un motociclista; otro en la ruta Purificación–Prado, donde colisionaron dos motocicletas, dejando un conductor muerto y otro gravemente herido; y otro caso en zona urbana de la Villa de las Palmas, donde el choque entre dos motos dejó a ambos pilotos con lesiones de consideración.

Desde las secretarías de Movilidad, tanto departamental como municipal, se reitera el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad, evitar el consumo de licor, moderar la velocidad y respetar las normas de tránsito para prevenir nuevas tragedias.