Preocupación por aumento de homicidios en Algeciras durante el último trimestre del año

La situación de orden público en el municipio genera profunda preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, luego de confirmarse que en lo corrido del año se han registrado 28 homicidios. La mayoría de estos hechos violentos se han presentado durante el último trimestre, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en la población.

El alcalde de Algeciras Alexander Ballesteros comentó que “ante esta situación, se ha solicitado el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales con el fin de acelerar las investigaciones. El objetivo principal es esclarecer cada uno de los homicidios y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos violentos”.

En los recientes consejos de seguridad se adquirieron compromisos concretos para reforzar la presencia institucional en el territorio. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los habitantes, especialmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta la movilidad y las actividades sociales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, esperando que cesen los asesinatos. En esta época de reconciliación, amor y hermandad, se reiteró la necesidad de evitar más víctimas, huérfanos, desplazamientos y el agravamiento del conflicto en el municipio.