Navidad transcurrió sin homicidios en el departamento del Huila

Neiva

La Policía Nacional entregó un balance favorable de la noche de Navidad en el departamento del Huila. Entre las 6:00 de la tarde del 24 de diciembre y las 6:00 de la mañana del 25 no se registraron homicidios en la jurisdicción, lo que representa un avance significativo en seguridad y convivencia ciudadana.

Aunque se reportaron algunas riñas aisladas en diferentes municipios, las autoridades confirmaron que estos hechos no revistieron gravedad ni generaron alteraciones al orden público. La presencia permanente de los uniformados permitió una atención oportuna y el control de las situaciones presentadas durante la jornada.

El coronel Carlos Téllez, de policía Huila, informe que “En materia de movilidad, se evidenció un alto flujo vehicular en el territorio huilense, con el ingreso de 13.894 personas y la salida de 12.758, para un total de 26.652 vehículos movilizados. Así mismo, se impusieron 30 comparendos por infracciones a las normas de tránsito, como parte de los controles preventivos”.

En otros resultados operativos, en el municipio de Pitalito fue capturada una persona requerida por el delito de violencia intrafamiliar y se incautaron 4.686 elementos pirotécnicos. No se registraron lesionados ni fallecidos por accidentes de tránsito, aunque se adelantan verificaciones por un caso ocurrido en San Agustín.