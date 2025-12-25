Medellín desmontó más de 13.000 cambuches en 2025 en operativos de recuperación del espacio público

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín informó que durante 2025 fueron desmontados 13.181 cambuches y estructuras irregulares en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones de recuperación del espacio público lideradas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Las estructuras, en su mayoría, eran utilizadas por habitantes de calle para pernoctar, almacenar elementos y, en algunos casos, para actividades que afectaban la convivencia y el orden urbano.

Según el reporte oficial, las intervenciones se concentraron en corredores estratégicos y zonas de alto tránsito, donde se detectaron dinámicas recurrentes de reocupación, entre ellas San Juan, la carrera 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. En estos puntos se reforzó el control territorial y se desplegó acompañamiento social para mitigar riesgos asociados a inseguridad, insalubridad y deterioro del entorno urbano.

El subsecretario de Espacio Público, David Ramírez, aseguró que “cada cambuche desmontado es un paso hacia una Medellín más segura, ordenada y habitable. Seguimos actuando con autoridad y presencia territorial. Estamos devolviendo los espacios a la ciudadanía. Actuamos con enfoque social, pero con la firmeza necesaria para proteger el orden urbano”.

Desde la Administración Distrital se indicó que muchas de las estructuras retiradas representaban riesgos para la convivencia ciudadana y eran utilizadas para actividades contrarias al orden. En ese sentido, Ramírez enfatizó que “no permitiremos que estructuras ilegales degraden los entornos ni afecten la tranquilidad de los ciudadanos: continuaremos con operativos semanales y presencia permanente en los puntos priorizados para garantizar espacios limpios, seguros y ordenados”.

Las acciones de control han estado acompañadas por un componente social. Durante el año se adelantaron 10.782 procesos de sensibilización dirigidos a vendedores informales y comercios formales, como parte de la estrategia integral de recuperación del espacio público. Las intervenciones continuarán en 16 puntos priorizados de la ciudad, con monitoreo permanente para evitar nuevas ocupaciones y articulación con entidades sociales para la atención de las personas que lo requieran.