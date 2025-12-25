La razón por la que la Premier League no tendrá el tradicional Boxing Day: prográmese con fecha 18

El fútbol británico, tan aferrado a sus tradiciones, ha dejado de lado este año el clásico Boxing Day, una fiesta de este deporte que en esta ocasión ha esparcido los partidos previstos de su decimoctava jornada entre los tres días del fin de semana.

Arrinconado queda el boxing day, una celebración en la que gran parte de los partidos se jugaba a lo largo del 26 de diciembre, al día siguiente de la Navidad. Los campos se llenaban, invadidos por niños y jóvenes en medio de las celebraciones, plagados de colorido. En este caso la historia ha sido derribada por los intereses televisivos que han impuesto sus condiciones contractuales para el desarrollo de la jornada.

De esta forma, el boxing day, llamado así por ser considerado el segundo día de Navidad, en el que las clases nobles daban regalos, cajas o cestas de regalos a sus trabajadores. Eso ha permanecido durante décadas en las Ligas de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Este año, desde hace tiempo, no va a ser así.

La Premier solo tendrá un partido el 26 de diciembre, el choque en Old Trafford entre el Manchester United y el Newcastle. El sábado se disputarán siete partidos y el domingo 28 los dos restantes. Así, las televisiones podrán retransmitir los encuentros como suele ser habitual.

El Manchester United, a pesar de haber perdido protagonismo competitivo en los últimos años, es todavía una entidad con gran impacto, un clásico del fútbol inglés. En su estadio, en Old Trafford, va a abrir la decimoctava jornada, el viernes, con la visita del Newcastle United.

Getty Images / Julian Finney Ampliar

Así va la tabla de posiciones de la Premier League

Así se jugará la fecha 18 de la Premier League

Viernes 26 diciembre

Manchester United-Newcastle

Hora: 3:00PM

Sábado 27 diciembre

- Nottingham Forest-Manchester City

Hora: 7:30AM

- Arsenal-Brighton

Hora: 10:00 AM

- Brentford-Bournemouth

Hora: 10:00 AM

- Burnley-Everton

Hora: 10:00 AM

- Liverpool-Wolverhampton

Hora: 10:00 AM

- West Ham-Fulham

Hora: 10:00 AM

- Chelsea-Aston Villa

Hora: 12:30PM

Domingo 28 diciembre

- Sunderland-Leeds

Hora: 9:00AM

- Crystal Palace-Tottenham

Hora: 11:30AM

*Todos los horarios corresponden a Colombia