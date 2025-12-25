Ibagué registró tres quemados con pólvora durante la celebración de Navidad

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué reveló que, desde la tarde del 24 de diciembre hasta la mañana de este jueves, se registraron tres nuevos casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, lo que eleva a 11 el número total de afectados en el presente mes.

De acuerdo con el reporte oficial, el 24 de diciembre se presentó el caso de un hombre de 26 años, quien sufrió lesión en la mano izquierda con laceración y quemadura de segundo grado, ocasionadas por un artefacto tipo mecha. El paciente, residente del barrio Ancón, comuna 2, permanece hospitalizado en la Unidad de Salud de Ibagué, sede San Francisco.

Asimismo, este jueves 25 de diciembre se reportó el ingreso de un hombre de 55 años, quien presentó quemaduras de tercer grado con una extensión menor o igual al 5 %, laceraciones, amputación parcial del cuarto dedo de la mano izquierda y heridas superficiales, producto de la manipulación de un artefacto tipo tote. El paciente, residente del barrio Villa Clara, sector El Salado, comuna 7, se encuentra hospitalizado en una clínica de la ciudad.

Este jueves también se atendió a una menor de 14 años, quien presentó quemaduras de segundo grado y una fractura en uno de sus dedos, ocasionadas por pólvora tipo mecha. La menor reside en el asentamiento Las Margaritas y permanece en observación en el Hospital Federico Lleras Acosta, a la espera de valoración por cirugía de mano.

Frente a este caso, se activaron las rutas de atención con la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, para el restablecimiento de los derechos de la menor.

Al respecto, Maricel Aguiar, secretaria de Salud (e), hizo un llamado urgente a la comunidad. “Insistimos en que la pólvora no es un juego. Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente la de nuestros niños y adolescentes. La prevención es una responsabilidad de todos”, dijo.