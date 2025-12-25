Emergencia en el Mercado de Bazurto por incendio de bodega de ropa en plena Navidad

Momentos de pánico se vivieron en el corazón del Mercado de Bazurto durante la mañana de este jueves 25 de diciembre. Un incendio de grandes proporciones, reportado a las 8:30 a. m. a través de la línea 119, consumió varias bodegas y locales en el sector del Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana.

La emergencia, que se desató en plena celebración de Navidad, afectó de manera preliminar a cuatro establecimientos comerciales de ropa y accesorios.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, que desplazó tres máquinas y más de 15 efectivos, se logró controlar la conflagración y evitar que las llamas se propagaran hacia otros almacenes de la Avenida Pedro de Heredia.

A esta hora, las unidades permanecen en el sitio realizando labores de enfriamiento y verificación de puntos calientes para asegurar la zona. Afortunadamente, el reporte oficial confirma que no se presentaron personas lesionadas durante el siniestro.

La emergencia obligó a un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana, que acordonó el sector, y equipos de Gestión del Riesgo, quienes apoyaron las labores técnicas.

Cabe destacar que este incendio ocurrió muy cerca de donde el pasado 21 de octubre otra emergencia similar destruyó el almacén “El Rey de las Promociones”.

Las autoridades de tránsito mantienen cierres preventivos en un carril de la Avenida Pedro de Heredia mientras finaliza la evaluación total de los daños.