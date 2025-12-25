Dos muertos empañaron la celebración de Navidad en Cartagena

La violencia y la intolerancia empañaron el balance de la Nochebuena en Cartagena. Pese al despliegue de más de 3 mil uniformados, dos personas perdieron la vida en hechos aislados registrados en los barrios Arroz Barato y Nelson Mandela, convirtiéndose en las notas amargas de una jornada que pretendía ser de paz.

El primer caso ocurrió la noche del 24 de diciembre en el barrio Arroz Barato, donde la ingesta de alcohol y una disputa terminaron con la muerte de un ciudadano por impacto de arma de fuego. En este hecho, la rápida reacción de la Policía permitió la captura del presunto agresor.

El segundo suceso tuvo lugar en la madrugada de este 25 de diciembre en Nelson Mandela; allí, en medio de una riña, una persona falleció tras recibir varias heridas con arma cortopunzante.

A pesar de estos crímenes, la Policía Metropolitana de Cartagena resaltó que el plan ‘Navidad con Propósito’ permitió una reducción del 60% en todos los delitos y del 74% en lesiones personales en comparación con el año anterior. Durante la jornada se atendieron más de 300 llamadas a la línea 123, de las cuales 25 correspondieron a riñas ciudadanas que fueron controladas por las caravanas de seguridad.

En el balance operativo también se reportaron seis capturas en flagrancia por delitos como homicidio y hurto, la incautación de 10 armas blancas y la aplicación de 32 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

En lo corrido del año, el homicidio presenta una disminución del -7%, lo que representa 25 vidas salvadas frente al año anterior.

En contraste con los hechos de sangre, las autoridades viales informaron que no se registraron accidentes con personas fallecidas en las carreteras de acceso a la ciudad, manteniendo un balance positivo en movilidad.