Cúcuta tendrá horario especial para el comercio nocturno para los días 25 de diciembre y 1 de enero

Cúcuta

A través de la Resolución 527 del 23 de diciembre del 2025, la secretaria de gobierno de la ciudad de Cúcuta autorizó un horario especial para el comercio nocturno, para los días 25 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026.

"Recibimos con agrado que se nos atendió positivamente el oficio remitido desde Asobares, donde solicitábamos una extensión del horario. Entonces trabajaremos 24 (de diciembre) amaneciendo el 25 (de diciembre). Muchos negocios abren desde la una de la mañana y tendremos horario hasta las seis de la mañana“, dijo Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander.

Agregó que esta resolución va acompañada de operativos de tránsito que se tendrán en toda la ciudad, para garantizar que no se presenten personas irresponsables conduciendo vehículos en estado de embriaguez.

Según lo explicó Quintero, desde hace más de 25 años la tradición en Cúcuta es recibir Navidad o Año Nuevo en familia y posteriormente salir a las discotecas “a continuar la rumba hasta el amanecer”.

“Solo le pedimos a todos los cucuteños mucha responsabilidad, no conducir si han consumido licor, elegir a un conductor responsable o tomar el transporte público, para evitar que una celebración pueda terminar en una tragedia”.

Se espera que, con la extensión del horario, se presente un aumento de ventas superior al 30% durante estos días.