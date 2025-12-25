Caen disidentes de las FARC acusados de hostigar una estación de Policía en Chaparral, Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades llegaron hasta la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, Tolima, para adelantar diligencias de allanamiento y registro. En medio del operativo, capturaron a tres presuntos integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC, facción de alias Iván Mordisco.

Los soldados del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a los hombres señalados de hostigar con ráfagas de fusil la estación de Policía del corregimiento El Limón, de Chaparral, en hechos ocurridos durante la noche del pasado 7 de diciembre.

Entre los capturados figura alias Libardo o Alexander, identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla del frente Gerónimo Galeano que, a su vez, sería una comisión del frente Ismael Ruiz.

“De esta forma se logra neutralizar la intención de esta estructura de continuar realizando cobros de ‘vacunas’ y extorsiones a los pobladores; esto, más exactamente, en el municipio de San Antonio, sur del Tolima”, indicó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

La investigación

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los tres hombres venían adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diferentes gremios productivos —entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros—, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos al mes.

Las víctimas, procedentes de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, formularon las respectivas denuncias ante las autoridades, lo que permitió orientar las investigaciones y posteriores operaciones militares.

“Asimismo, esta estructura realizaba intimidación mediante proselitismo armado, a través de la instalación de carteles, vallas, grafitis y reuniones forzadas con la comunidad, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a la población e impedir la acción de la Fuerza Pública, incluso invadiendo predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios”, detalló el coronel Pérez.

Estos hechos se venían registrando desde hace aproximadamente cinco meses, en articulación con alias Cortico y alias Risas, integrantes del frente Ismael Ruiz, quienes ya habían sido capturados en meses anteriores.

Durante el procedimiento fueron incautadas armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda; elementos utilizados para la planeación, coordinación y ejecución de las actividades criminales.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.

“Este resultado representa una afectación directa a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando su capacidad de intimidación y financiación. Además, contribuye al restablecimiento de la seguridad, la tranquilidad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte del esfuerzo permanente del Ejército Nacional y las demás instituciones de la Fuerza Pública por fortalecer la legitimidad del Estado y proteger a la población civil”, concluyó el oficial.