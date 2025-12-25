Brasil: Jair Bolsonaro entra al quirófano para ser operado por una hernia

El exmandatario permanecerá internado hasta 7 días para recuperarse de la cirugía. Horas antes de la operación, el expresidente compartió una carta en la que ratifica la candidatura presidencial de su hijo. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó a un quirófano para ser operado por una hernia inguinal, informó su esposa.

El exmandatario, de 70 años, salió el miércoles por primera vez de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para realizarse el procedimiento en el hospital DF Star de Brasilia.

“Mi amor acaba de ir al centro quirúrgico”, anunció en una publicación de Instagram la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, que lo acompaña durante su internación.

Los médicos del expresidente de ultraderecha (2019-2022) anticipan que la operación tardará unas cuatro horas y que su internación se prolongue entre cinco y siete días más.

“Es una cirugía compleja, no existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada (...) programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones”, explicó el miércoles el doctor Claudio Birolini.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Después de la operación, los médicos evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, dijo Birolini.

Precauciones de condenado

Por lo menos dos agentes de la Policía vigilarán la puerta de la habitación del exmandatario durante su hospitalización, según una orden judicial

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que estuvo a cargo del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre.

Según el tribunal supremo, Bolsonaro conspiró para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Bolsonaro, que estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó a prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica.

Permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Flavio Bolsonaro, heredero político

Horas antes de entrar al quirófano, Bolsonaro compartió una carta en la que reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

#MUNDO| El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó a un quirófano en el hospital DF Star de Brasilia para ser operado por una hernia inguinal. Los médicos del exmandatario anticiparon que la cirugía tardará unas cuatro horas y que estará internado hasta siete días.



Antes… pic.twitter.com/wGJfbAOvGR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 25, 2025

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

En el documento de Bolsonaro, titulado “Carta a los brasileños” y escrito a mano, indica que su hijo Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”.

“Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño”, expresó Bolsonaro.