La Corte Suprema autorizó que Jair Bolsonaro abandone la prisión para una cirugía en Navidad

La Corte Suprema de Brasil autorizó que el expresidente Jair Bolsonaro abandone el 25 de diciembre, de forma temporal, el lugar donde permanece recluido para someterse a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal, de acuerdo con un documento judicial conocido por la AFP.

La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien dirige el proceso en el que Bolsonaro, donde el exmandatario fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por su responsabilidad en los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado en 2022. La defensa había solicitado autorización para dos procedimientos médicos, incluida una intervención para tratar un hipo recurrente asociado al nervio frénico y otra por una hernia inguinal.

Una hernia inguinal ocurre cuando una parte del intestino u otro tejido interno se desplaza hacia la zona de la ingle por un punto débil del abdomen. Suele provocar dolor o molestias al moverse y, aunque no siempre es una urgencia, en muchos casos requiere cirugía para evitar complicaciones.

El exmandatario presenta secuelas derivadas del ataque con arma blanca sufrido en 2018, lo que ha implicado múltiples cirugías en los últimos años. A solicitud del juez, la Policía Federal realizó una evaluación médica que concluyó que las intervenciones eran necesarias, concepto que fue respaldado posteriormente por la Fiscalía.

La decisión de la Corte y las restricciones impuestas

La autorización judicial establece que Bolsonaro permanecerá bajo custodia permanente durante su hospitalización, con “vigilancia las 24 horas del día” a cargo de la Policía Federal. Asimismo, se ordenó restringir su acceso a dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o computadores. El fallo permite que su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompañe durante la hospitalización y condiciona cualquier otra visita a una autorización judicial expresa.

Situación jurídica de Bolsonaro

La resolución se produce luego de que el juez Moraes negara un nuevo recurso de la defensa que buscaba que el expresidente cumpliera su pena bajo arresto domiciliario, así como una solicitud para revisar el fondo de la condena. En noviembre, la Corte Suprema declaró agotadas las vías de apelación en el caso.

El expresidente inició el cumplimiento de su sentencia en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia, tras el incumplimiento de las condiciones de una medida previa de detención domiciliaria, relacionada con la manipulación de la tobillera electrónica que lo monitoreaba.

Bolsonaro, de 70 años, fue declarado culpable de liderar una “organización criminal” que conspiró para asegurar su “control autoritario del poder” tras su derrota electoral ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

En paralelo, el Congreso brasileño aprobó recientemente un proyecto de ley que podría reducir el tiempo efectivo de la condena. El presidente Lula anunció su intención de vetar la iniciativa, aunque el Legislativo conserva la facultad de insistir en su aprobación.

