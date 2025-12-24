Urgente llamado de la Casa del Niño para evitar quemados con pólvora esta Navidad en Cartagena

En el marco de las celebraciones de Navidad y Fin de Año, Casa del Niño reitera su llamado a padres, madres y cuidadores para extremar las medidas de protección y supervisión de niños, niñas y adolescentes frente al uso de pólvora, especialmente de artefactos como chispitas mariposa y traki-traki, que suelen percibirse como inofensivos, pero representan un alto riesgo para la salud infantil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Aunque culturalmente estos elementos se asocian con juegos y celebraciones familiares, la evidencia médica demuestra que pueden causar quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado, lesiones en manos y rostro, daño ocular permanente, intoxicaciones por inhalación de gases y, en algunos casos, comprometer tendones, nervios y tejidos profundos. Estas lesiones no solo generan dolor y hospitalizaciones prolongadas, sino también secuelas físicas y emocionales que pueden acompañar a los menores durante toda su vida.

“Es importante que los adultos comprendan que no existe pólvora segura para los niños. Las chispitas y los traki-traki alcanzan temperaturas elevadas y pueden provocar quemaduras severas en cuestión de segundos”, advirtió el Hernando Pinzón, Director Científico de Casa del Niño. “La mejor forma de prevenir estas lesiones es evitar por completo que los menores tengan contacto con cualquier tipo de pólvora”.

Ante una quemadura por pólvora, Casa del Niño recuerda a la comunidad que no deben aplicarse remedios caseros, cremas, aceites, hielo ni sustancias sobre la lesión. Se recomienda enfriar la zona con agua corriente durante varios minutos, cubrirla con un paño limpio y acudir de inmediato a un servicio de urgencias para una valoración médica oportuna.

Como institución pediátrica de referencia, Casa del Niño mantiene su compromiso permanente de atención integral, oportuna y humanizada para los menores que lo requieran. Sin embargo, en esta Navidad, el mayor deseo del hospital es que ningún niño tenga que ingresar por quemaduras causadas por pólvora.

Desde la campaña “Tutaina Sin Pólvora”, la invitación es clara: celebrar la Navidad desde el cuidado, la responsabilidad y el amor, protegiendo la vida y la integridad de nuestros niños. Una celebración sin pólvora es una Navidad con más sonrisas, menos dolor y cero lamentaciones.

Casa del Niño hace un llamado a toda la comunidad cartagenera y a las familias colombianas a sumarse a esta causa y a convertir estas fiestas en un ejemplo de prevención y conciencia colectiva.