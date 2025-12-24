Un hombre de 50 años pierde la vida en un ataque sicarial en el barrio Chipre de Manizales

Manizales

Un hombre muerto y su hija adolescente herida es el saldo de un ataque sicarial en la madrugada de este martes en el barrio Chipre de Manizales, al parecer la víctima es un reconocido comerciante de la Galería

Según la secretaria del Interior de Manizales, Paula Sánchez, el hombre que falleció fue identificado como Rubén Darío Betancur Gallego, de 50 años de edad. Era comerciante de cebolla de la Galería de Manizales.

“Evidentemente se trata pues de una situación que lamentamos profundamente, pero esperamos entonces que haya un resultado judicial muy pronto y así quedó plasmado en una reunión de seguimiento que estoy haciendo todos los días con el comandante de la Metropolitana”, dijo la funcionaria.

Según las primeras informaciones el señor esperaba en moto a su hija, de 17 años, en la entrada del edificio, en la calle 9 con carrera 6, de Chipre, para dirigirse a trabajar a la Plaza de Mercado.

Cuando la adolescente salió, dos sujetos en motocicleta y encapuchados los abordaron y dispararon contra el hombre.

Al comerciante lo alcanzaron a llevar a Avidanti, pero no resistió. En el sector no hay cámaras que hayan podido registrar el sicariato. La víctima no tiene antecedentes.