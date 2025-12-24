“Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca. Fotos: Getty Images, Colfuturo y MinCiencias.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante dos décadas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con financiación del Gobierno Nacional, lo que permitió que cerca de 25.000 colombianos y colombianas realizaran estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en el exterior.

Sin embargo, el Gobierno decidió retirar los recursos destinados al programa (64.000 millones aproximadamente), por lo que la promoción 2025 fue la última en recibir financiación estatal.

Según Jerónimo Castro, director de Colfuturo, el Ministerio de Ciencias era un aliado muy importante “desde el 2007 aportó el 40% de casi 640 millones” aseguró.

Lea también: MinCiencias retiró apoyo a Colfuturo para el programa crédito beca

Ese recorte implica, según el director, que para el próximo 2026 “no se van a poder girar recursos a muchos de estos jóvenes y muchos no se podrán incorporar al programa a muchos otros que estaban previstos”.

Desde Colfuturo aseguran que están buscando recursos, sin embargo es una tarea que no es fácil. “El impacto es a gran escala, el convenio se terminaba este año y lo que no logramos fue renovarlo para mantenerlo otros 10 años más, otros 20 años más” afirmó Castro.

Le puede interesar: Expresidente Uribe anunció tutela contra emergencia económica del Gobierno Petro

La ministra de Ciencias Yesenia Olaya, se pronunció en su cuenta de X y aseguró que es falso que esté quitando las becas de formación de alto nivel para nuevos doctores en Colombia “lo que se acaba es la tercerización de los recursos públicos de la educación en manos de privados que generaba alta centralización y estratificación social”. Frente a esto, Castro contestó que “no es solo el programa de doctorado, sino la posibilidad de conectarse con el mundo”.

Aunque el Director de Colfuturo no ve un fin inmediato de la fundación, asegura que el futuro es muy incierto para poder continuar con estas becas que cubrían hasta el 75% de los estudios en el exterior de los estudiantes colombianos seleccionados.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca 08:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: