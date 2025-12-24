Siempre diremos que sí a la paz: Gob. de Chocó sobre Zonas de Ubicación Temporal para Clan del Golfo

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo asegurando que, en caso contrario al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, sí tenía información de estos.

Sin embargo, comentó que “la información que obtuve, la obtuve de manera informa porque tuvimos un par de oportunidades con el equipo de trabajo que está encabezando las conversaciones, o al menos el inicio de los diálogos, en otros escenarios de trabajo donde pudimos conversar. Luego se tuvo la oportunidad de invitarme a una primera reunión en la que entiendo sí es un intento para convocar a algunos de los gobernadores, me parece que tal vez Bolívar, Córdoba, Chocó, Antioquia, que eran los que inicialmente se estaban estableciendo como zonas de injerencia”.

Asimismo, aclaró: “Los chocoanos siempre vamos a decir que sí a la paz, porque vivimos permanentemente en el conflicto. En este departamento hay una disputa territorial que impacta hoy la presencia del ELN, del EGC, que todo el tiempo están en conflicto, que me están confinando los ciudadanos. están desplazando a los ciudadanos, tenemos la más alta tasa de confinamiento y desplazamiento de este país”.

Tras más de nueve paros armados, o “constreñimientos ilegales armados” contra la población civil, hoy tienen el riesgo, el miedo que llega un tercer actor a través de la injerencia del GAO residual o de las disidencias de la Farc, que están haciendo todo lo posible por entrar también al departamento del Chocó.

“Hoy lo que tenemos es una situación humanitaria dificilísima, claro que los chocoanos queremos una solución, y claro que queremos una salida negociada al conflicto, porque quien vive la guerra no quiere otra cosa, no le da otra cosa que salir de ella. Para este caso el plan del, la palabra sería ejército gaitanista, el EGC, es el grupo armado ilegal de mayor expansión en el departamento del Chocó”, afirmó.