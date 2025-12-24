EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme como prueba un interrogatorio del testigo alias ‘La R’, que daría cuenta de las presuntas irregularidades cometidas por dos ficales de Cali, acusados de, supuestamente, haber servido a la mafia.

Revive el caso ‘narcofiscales’: Corte deja en firme prueba clave Ampliar

Los abogados defensores de los exfiscales acusados interpusieron un recurso de queja, alegaron que la admisión de esa prueba perjudica a sus clientes y supuestamente vulnera el derecho a la defensa.

La Corte determinó que la Sala Penal del Tribunal de Cali, acertó al incluir como prueba esa pieza procesal.

A juicio de la Corte, ese interrogatorio practicado en el año 2020 a Juan David Rengifo, alias ‘La R’ y hoy testigo principal del caso es pertinente, porque el declarante “admite haber cometido falso testimonio en el reconocimiento fotográfico”, situación que era de conocimiento, presuntamente, de una de la fiscal Ana Victoria Nieto, una de las acusadas.

“De tal forma, la declaratoria de pertinencia lejos está de poder entenderse o concebirse como una circunstancia transgresora de derechos fundamentales o generadora de un perjuicio”.

Los exfiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, están en juicio por su presunta participación en el denominado caso ‘narcofiscales’, caso revelado por Caracol Radio en el año 2021 y en el que más de 30 personas fueron vinculadas. El juicio en su contra por cinco delitos arranca en enero.