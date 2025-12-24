“Quieren un Congreso arrodillado, y eso no va a pasar”: Lidio García tras emergencia económica
El presidente del Senado anunció en La W que interrumpirá el receso legislativo y citará al Congreso este viernes 26 de diciembre.
Lidio García. Foto: suministrada.
El presidente del Senado, el liberal Lidio García, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la emergencia económica dictada por el Gobierno Nacional.
García anunció que interrumpirá el receso legislativo y citará al Congreso este viernes 26 de diciembre para anunciar sesiones de control político al decreto de emergencia económica y votar ascensos militares y de la Policía Nacional.
Esta sesión sería virtual, vía zoom, para anunciar presencial para las próximas semanas: “Para este tema no importa si hay vacaciones, Navidad, o fin de año. Vamos a hacer control político, el 26 vamos a citar para hacer anuncios y, automáticamente, procederemos a hacer control político”.
Y confirmó que desde ya tienen en la agenda dos iniciativas para este viernes de pascua: “el control político al decreto de emergencia económica y los ascensos militares. Aseguró que van a trabajar “hasta cuando el Congreso se sienta satisfecho y el país.”
Sobre su opinión frente al decreto de emergencia económica, dijo que no es procedente pues “el Congreso, en uso de su autonomía y de sus facultades, no aprobó nuevos impuestos para cubrir el déficit presupuestal. En la Constitución, el artículo 215 es clarísimo: solo procede la emergencia económica ante hechos extraordinarios que perturben grave y eminentemente el orden económico y social”.
De otro lado, señaló que lo responsable sería “aplicar disciplina fiscal: reducir drásticamente el gasto no esencial, optimizar recursos y avanzar hacia una austeridad real. El camino no es cargar a los colombianos con impuestos todos los días, todos los meses, todos los años”.
El ministro del Interior Armando Benedetti ya respondió a la entrevista de Lidio García en La W y aseguró que el Congreso no puede discutir todavía la emergencia económica: “solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas”, dijo.
De otro lado, agregó Benedetti que “el Congreso solo se puede convocar por zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etc). Entonces no se podría sesionar de forma válida por zoom”.
