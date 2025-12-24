Por primera vez, el árbol de Navidad se encenderá en Gaza tras más de tres años de guerra
Aunque están permitiendo el ingreso de varios alimentos, están entrando a valores muy altos.
05:20
Árbol de Navidad. Foto: Anadolu via Getty Images.
Huda, colaboradora de W Radio en la Franja de Gaza, informó este 24 de diciembre que “debido a esta guerra este es el primer año donde la población cristiana va a celebrar aquí la Navidad, después de estar aproximadamente tres Navidades privada de poder celebrar la Navidad y en concreto Nochebuena”.
- Lea también: Israel acusó a Hamás de violar la tregua y advierte de que “responderá en consecuencia”
Sin embargo, dijo que esta Navidad es un poco distinta a las anteriores, ya que es una Navidad que viene a la luz de una guerra que ha destruido todo, incluso ha destruido la Casa de Dios, esa iglesia que fue bombardeada hace unos meses.
“También estamos hablando de la pérdida de una gran parte de la población cristiana, ya sea en ataques a iglesias o incluso en ataques a viviendas civiles. Y por lo tanto, a pesar de que la población cristiana está intentando revivir ese ambiente navideño en el interior de la Franja de Gaza, no será ese ambiente festejo que se ha podido vivir en otros años debido a lo que te he dicho anteriormente, a esta guerra y a la falta de muchos seres queridos”, aseguró.
¿Hay hambruna en Gaza después de la guerra?
Asimismo, reveló que está entrando comida, están entrando bebidas, están entrando alimentos que no veían hace muchos años, como por ejemplo, la carne, el huevo, el pescado.
- Le puede interesar: Autoridad Palestina dijo que Israel está aumentando control sobre Cisjordania con más asentamientos
Sin embargo, detalló que “esta comida está entrando vía mercancía, no vía ayuda humanitaria. Están entrando a precios bastante altos y, por lo tanto, no todo el mundo tiene la capacidad de poder acceder a ellos. Incluso en el día de ayer el Ministerio de Sanidad palestino informó de que aún hay hambruna. Hay aproximadamente unos 1.100 niños que están al borde de sufrir hambruna y aproximadamente unos 9.500 casos de niños que están sufriendo en este momento inanición aguda, es decir, unos niveles muy altos de hambruna”.
