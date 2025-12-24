Obras del Parque Centenario de Ibagué serán entregadas hasta el mes de abril de 2026

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué ya tiene una nueva fecha para la entrega del renovado Parque Centenario, una de las obras más esperadas y uno de los sitios más emblemáticos de la capital tolimense: abril de 2026. Así lo anunció el secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, quien explicó los avances y desafíos que enfrenta esta intervención clave para la ciudad.

El proyecto, que se ejecuta en tres sectores —Altos, Medios y Bajos—, ha requerido intervenciones complejas, especialmente en dos frentes críticos: el manejo de aguas lluvias y corrientes superficiales, así como la repotenciación estructural bajo la calle 10.

“Tenemos la fecha prevista de terminación para el mes de abril de 2026”, aseguró Matheus Saavedra, y detalló que uno de los mayores retos ha sido la recuperación de una estructura severamente afectada por actos de vandalismo.

“La estructura estaba totalmente deteriorada y vandalizada por habitantes de calle, quienes habían demolido parte de ella para extraer el acero de refuerzo”, explicó el funcionario, subrayando la necesidad de reforzar esa zona para garantizar la seguridad y durabilidad del parque.

Mientras tanto, las obras de pavimentación continúan en distintos puntos de la ciudad, en paralelo con la intervención del Parque Centenario, considerado uno de los espacios públicos más simbólicos para los ibaguereños.