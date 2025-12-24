María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela y alerta sobre amenazas contra presos politicos

AME9799. CARACAS (VENEZUELA), 09/01/2025.- La líder antichavista María Corina Machado pronuncia un discurso este jueves, en una manifestación en Caracas (Venezuela). Machado expresó, cuando salió de la clandestinidad para participar en una protesta en Caracas, que Venezuela "superó el miedo" al estar en las calles para -aseguró- defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial. EFE/ Miguel Gutiérrez / MIGUEL GUTIERREZ ( EFE )

En un mensaje difundido en redes sociales, María Corina Machado aseguró que su regreso a Venezuela se dará en el corto plazo y que está en preparación una nueva etapa de acciones políticas orientadas a lo que definió como la “victoria” del movimiento democrático.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria”, afirmó Machado, quien añadió que la explicación completa de esas acciones se conocerá más adelante. En el mismo mensaje, aseguró que su retorno al país buscará “concretar la fase definitiva” de una lucha que describió como “universal”.

#MUNDO | La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), prometió regresar a Venezuela y anticipó que informará en los próximos días sobre los nuevos pasos para concretar una victoria.



"Durante los próximos días daremos nuevos pasos,… pic.twitter.com/B6vOG2NdNw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 24, 2025

El anuncio se produce en un contexto marcado por denuncias sobre el trato a presos políticos y una escalada de tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ha permanecido fuera del país tras su salida en una operación de alto riesgo rumbo a Oslo a recibir su Nobel de la Paz.

Le recomendamos: El escape secreto de María Corina Machado: Así salió de Venezuela en barco para llegar a Oslo

Denuncias por amenazas en centros de detención

Horas antes del anuncio sobre su eventual regreso, Machado alertó sobre información recibida relacionada con “amenazas directas y sistemáticas” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, al norte de Caracas. Según la dirigente opositora, las advertencias incluyen amenazas de ejecución extrajudicial y provendrían de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

En su pronunciamiento en X, sostuvo que estas acciones constituyen violaciones graves al derecho internacional humanitario y calificó a los detenidos como “rehenes del Estado”, al encontrarse bajo custodia oficial y en condición de indefensión. Machado responsabilizó de manera directa al Gobierno venezolano por cualquier daño físico o psicológico que pudiera derivarse de estas amenazas.

La exdiputada exigió una respuesta inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos y solicitó la activación de mecanismos de protección y verificación para prevenir posibles ejecuciones extrajudiciales. También llamó a gobiernos democráticos aliados a ejercer presión diplomática y reforzar el monitoreo internacional sobre la situación carcelaria en Venezuela.

“Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió, al tiempo que reclamó acceso de observadores independientes a los centros de detención y garantías efectivas para la integridad personal de los presos políticos.

Las denuncias fueron respaldadas esta semana por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que reportó testimonios de familiares y detenidos según los cuales custodios de El Rodeo I habrían amenazado con utilizar a los presos como “escudos humanos” ante una eventual intervención militar extranjera. La ONG alertó que el uso del miedo y la intimidación como mecanismos de control agrava el riesgo para la salud física y mental de las personas privadas de la libertad.

Por ahora, Machado no ha precisado cuándo ni bajo qué condiciones se concretará su retorno a Venezuela. Sin embargo, su mensaje apunta a una estrategia que combina presión política, visibilidad internacional y advertencias sobre el deterioro de las garantías básicas para quienes permanecen privados de la libertad por razones políticas.

Le puede interesar: María Corina Machado deja Oslo y continúa recuperación tras fractura en una vértebra