Llegan refuerzos policiales a Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta dieron la bienvenida al nuevo grupo de suboficiales y patrulleros que tendrán la responsabilidad de reforzar la seguridad en la ciudad.

El alcalde Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “este es el primer grupo, setenta y cinco de ciento treinta que van a llegar para trabajar en la lucha contra las modalidades delictivas que afectan algunos sectores de la ciudad de Cúcuta”.

Indicó el funcionario que esta es una labor que se ha venido gestionando con el gobierno nacional y el ministerio de la defensa para poder adelantar acciones más preventivas y seguras para la ciudadanía.

Explicó que en su administración se vienen liderando varios procesos que conllevan a mayor seguridad ciudadana, tecnología y compromiso institucional.

Manifestó que en la actualidad, para su gobierno lo más importante es poder avanzar en el desarrollo de un importante proyecto tecnológico que le permita a Cúcuta tener un moderno sistema de cámaras de seguridad para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.