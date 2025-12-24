Llegan más de 100 nuevos policías a reforzar el pie de fuerza en el Tolima

Tolima

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, lideró el recibimiento de los 100 nuevos hombres y mujeres policías, quienes llegan a reforzar la seguridad en los 42 municipios que conforman la jurisdicción del departamento.

Se espera que el reforzamiento del pie de fuerza, que llega justo para la época de Navidad, ayude a mejorar los tiempos de respuesta, intensificar las acciones de prevención del delito y potenciar las capacidades de inteligencia para anticiparse a los criminales.

Asimismo, la Policía Nacional recibió por parte de la Gobernación del Tolima un parque automotor compuesto por dos vehículos y tres motocicletas, los cuales fortalecerán el Nuevo Modelo del Servicio de Policía enfocado en las personas y los territorios.

“Estos recursos logísticos permitirán una mayor presencia institucional, patrullajes más efectivos y una capacidad de reacción oportuna frente a cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”, manifestó el coronel Vargas.

A estos 100 uniformados de la Policía Nacional a nivel departamental se suman 40 nuevos policías que llegan a reforzar la Policía Metropolitana de Ibagué.