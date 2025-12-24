La mujer, seis departamentos gobernados por seis mujeres

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, Lucy García, gobernadora de Sucre, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y Elvia Milena Sanjuan, gobernadora de Sucre son un personaje, la mujer, las seis mujeres que llegaron a gobernar por primera vez seis departamentos en simultáneo.

Su formación, la búsqueda de liderazgo, abrir caminos, romper techos de cristal, así como sus logros y desafíos para el 2026, son algunos de los temas que abordan seis mujeres que transforman el país desde las regiones.

Nubia Carolina Córdoba

Es la gobernadora del departamento del Chocó, se formó bajo la educación pública de su departamento, se graduó como abogada de la Universidad Externado de Colombia, estudió becada su maestría en Georgetown, hizo una maestría en Planificación Territorial en la Universidad de Barcelona y por ahora tiene pendiente el título como doctora, pues al llegar a la gobernación dejó en suspenso su tesis sobre cómo coexisten modelos de planificación y organización territorial.

Para Córdoba nacer en el Pacífico es entender el sentido de crecer en comunidad, depender de la comunidad y trabajar por esa comunidad, habla de que la esclavitud moderna no son las cadenas, sino la falta de acceso a la información y de conocimiento que limita la toma de decisiones de los ciudadanos. De sus logros, considera que poder tumbar el estigma sobre la pobreza, la corrupción y la violencia sobre su territorio, elementos que considera, no permiten el desarrollo del Chocó, así como la toma de decisiones del poder central que no permite que el Pacífico tome sus propias determinaciones.

Entre sus desafíos está lograr que su departamento sea un territorio en paz, no solamente en términos de violencia.

Dilian Francisca Toro

Por segunda vez gobernadora del Valle del Cauca, de su educación recoge el ejemplo de disciplina, vocación y determinación de sus papás, estudió medicina, se especializó en medicina interna y considera que el ejercicio del político es muy parecido al del médico: escuchar al paciente para aplicar las soluciones colectivas que se necesitan.

Para la gobernadora, uno de sus principales logros en el departamento es poder compaginar el crecimiento económico con el bienestar, el avance de un modelo de gestión colaborativa, de inversión social, de generación de empleo digno, de trabajo con el sector privado y de fomento al emprendimiento, incluso, en lo que va de mandato, asegura que 400 mil personas en el Valle del Cauca han logrado salir de la pobreza. Entre los principales retos, asegura, está lograr que el departamento sea un territorio seguro, un plan que avanza con la instalación de tres nuevos batallones.

Lucy García

Gobernadora de Sucre, asegura que su liderazgo está marcado tras haber crecido en una familia de 10 hermanos, los valores inculcados en su casa y que hoy se vuelven un motivo rector en su gestión como gobernadora.

Estudió bacteriología y considera que esa formación le permitió desarrollar un sentido del buen diagnóstico de los problemas, la disciplina y ser una persona organizada.

Manifiesta que ser la primer gobernadora de su departamento conlleva enormes desafíos, pues cuenta cómo se ha puesto un manto de duda sobre su trabajo en temas como la seguridad, al tiempo, manifiesta que ha reducido a niveles históricos los distintos índices delictivos, “la seguridad en Sucre cada día mejora, hemos bajado 62% todos los índices delictivos, la seguridad es un reto permanente y cada día estamos haciendo mucho más esfuerzo y tener seguridad integral”.

Adriana Matiz

Tiene amplia trayectoria en política, ha sido contralora municipal, representante a la Cámara por el Tolima y en 2024 llegó a la gobernación de ese departamento, es abogada con especialización en derecho administrativo, derecho tributario y ciencias constitucionales, tiene una maestría en gobierno municipal y es la primera gobernadora en 163 años de ese departamento.

Manifiesta que su liderazgo está marcado por su formación, viene de una familia víctima de la violencia tras el asesinato de su abuelo, “ese dolor enseña a resistir, a valorar y a construir en medio de la adversidad. Uno va creciendo con eso, abre camino y va enfrentando retos que van formando y es por eso por lo que estamos hoy liderando destinos del departamento con retos, metas y obstáculos”. Precisamente sobre esa violencia política advierte la difícil realidad de las mujeres alcaldesas de los distintos municipios de su departamento.

Sobre los logros destaca importantes cambios, como la planificación regional a partir de vocaciones productivas, las inversiones en infraestructura hospitalaria por $100 mil millones o de $110 mil para el caso de infraestructura educativa, “pero el gran reto está en la seguridad tanto física, como en términos de inversión social y confianza inversionista”.

Rafaela Cortés

Es la gobernadora del Meta, una mujer que considera que para gobernar hay que tener pasión y entender cómo funciona el Estado, tener sensibilidad e implementar un ejercicio de escucha y concertación constante con la ciudadanía.

Considera que la violencia contra la mujer es uno de los grandes problemas del país y es una convencida de la necesidad de abrirle oportunidades a las mujeres para que muestren sus capacidades, “las mujeres somos 24/7, somos mamás y gobernar es eso, solo se hace cuando hay pasión, pero es una gran responsabilidad y hay que seguir abriendo espacios”.

Frente al gran reto para el Meta, dijo que es entender que ya no será el departamento con mayor producción de hidrocarburos y comprender que se debe liderar la frontera agrícola para recibir importante inversión nacional y extranjera, también habló de la conectividad y de la importancia de la carretera que conecta con Bogotá y la conexión entre el Pacífico y la Orinoquía.

Elvia Milena Sanjuan

Gobernadora de Cesar y cuenta que en su familia no hubo personas con vocación en la política, pero que ella decidió elegir la política por vocación, por el amor de servir y del trabajo común. Recuerda a su padre como una figura que la impulsó al trabajo en política y aunque ya falleció, todavía recuerda que cuando le decía que si quería llegar rápido se fuera sola, pero que si quería llegar lejos, se tenía que acompañar, una lección que atesora y aplica en los procesos de política y liderazgo.

Sanjuan también fue alcaldesa de San Diego, una experiencia que para ella, contrasta con el trabajo a nivel departamental, pues cuenta que el trabajo municipal es una labor del día a día y los problemas que surgen, mientras que la administración departamental permite un mayor nivel de planificación de procesos.

Vea el programa completo a continuación: