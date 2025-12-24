IGNIKO transformó el Polideportivo de Protecho Salado en Ibagué: así fue el proceso

Colombia

En una alianza con el líder de Protecho Salado, Ricardo León; Playa Hawái, el concejal Andrés Zambrano y el influencer ‘El Tapahuecos’, la empresa de aseo IGNIKO entregó a la comunidad un espacio totalmente renovado tras intervenir más de 795 metros cuadrados del Polideportivo, demostrando su compromiso social más allá de la recolección.

¿Cómo nació la idea de intervenir el Polideportivo?

La empresa de aseo IGNIKO S.A.S. E.S.P. lideró la recuperación integral del Polideportivo del barrio Protecho Salado, en la comuna 7 de Ibagué.

Esta intervención nació de una iniciativa comunitaria impulsada por Ricardo León, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien alertó sobre el crítico deterioro del escenario, que se había convertido en un punto crítico de acumulación de residuos debido a las deficiencias en la recolección del sector.

Según lo manifestado por el líder comunitario, algunos vecinos arrojaban basuras en el polideportivo debido a retrasos constantes en la recolección de residuos, situación que venía generando contaminación y afectando el uso del espacio como escenario deportivo para niños y jóvenes del barrio.

Una intervención de alto impacto

Lo que inició como una alerta ambiental, se transformó en un megaproyecto social.

Tras el diagnóstico de la Dirección de Responsabilidad Social de IGNIKO, se determinó que una limpieza superficial no bastaba.

La comunidad necesitaba recuperar un espacio deportivo digno con una obra de envergadura.

¿Qué incluyó la intervención?

Bajo la directriz del CEO de IGNIKO, Anyelo Lemus, se ejecutó una transformación técnica que incluyó:

La recuperación total de 544 metros cuadrados de cancha múltiple y 795 metros cuadrados de perímetro, abarcando gradas y zonas comunes.

La aplicación de 65 galones de pintura especial para renovar la estética y señalización del lugar.

El cerramiento perimetral con la instalación de 30 metros cuadrados de malla eslabonada calibre 12, garantizando la seguridad del recinto.

La modernización deportiva mediante el cambio de tableros a acrílico en las canchas de baloncesto.

Un fuerte componente ambiental con la siembra de 100 plantas ornamentales para embellecer el entorno.

“No llegamos solo a recoger basura, llegamos a sembrar comunidad. Ver a los niños jugar hoy aquí, donde antes había abandono, es la verdadera razón de ser de nuestra empresa”, afirmó Anyelo Lemus durante la entrega.

Unión de esfuerzos por Ibagué

El éxito de la jornada radicó en la unión de sectores. A la capacidad operativa de IGNIKO se sumaron Playa Hawái, el impacto digital de ‘El Bermu’ (El Tapahuecos) y la gestión del concejal Andrés Zambrano.

La reapertura, celebrada el 20 de diciembre, incluyó un partido de fútbol inaugural, novenas navideñas y la donación de balones por parte de Indeportes a la Escuela de Fútbol Real Zuluaga.

Con esta intervención, IGNIKO reafirma su compromiso de trabajar por una Ibagué verdaderamente limpia, combinando la prestación del servicio con acciones sociales que recuperan espacios y fortalecen la convivencia.

Esta obra tiene un mensaje de fondo contundente: IGNIKO reafirma que su compromiso con Ibagué es incondicional.

Estas iniciativas se desarrollan incluso en sectores donde, pese a que la comunidad ya ha manifestado masivamente su decisión de cambiarse a IGNIKO, los usuarios aún no han sido liberados formalmente por el operador anterior.

Este obstáculo administrativo no ha sido impedimento para que la empresa invierta recursos y voluntad en el bienestar de los barrios que ya los consideran “su empresa de aseo”.