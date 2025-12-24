Gobierno busca reglamentar el contrato y el jornal en el sector agropecuario

En cumplimiento del artículo 36 de la Ley 2466 de 2025 (Ley de Reforma Laboral) y con el propósito de reconocer y reivindicar el trabajo de los campesinos del país, garantizar derechos laborales para quienes trabajan en el campo y reducir la informalidad que, a la fecha, afecta a cerca del 80 % de los trabajadores, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Agricultura y Trabajo, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reglamentar el contrato y el jornal agropecuario.

El proyecto propone la creación de un contrato especial agropecuario y la figura del jornal agropecuario, que permitirá reconocer el trabajo por días bajo condiciones legales. Además, establece la incorporación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales.

Entre las medidas contempladas se encuentra el acceso a vivienda digna, la creación de un Registro de Trabajadores Agropecuarios y un Registro de Jornal Agropecuario, así como una guía técnica para que los inspectores laborales verifiquen el cumplimiento de la normativa. Finalmente, en este proyecto también se contempla la prohibición de la tercerización laboral y pedirá a las cajas de compensación brindar servicios a este sector.