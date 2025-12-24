Fundación Angelitos de Luz se sumó a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 77 millones de pesos. Foto: suministradas.

Fundación Angelitos de Luz se sumó a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 77 millones de pesos

Vamos Pa’ Lante 2025 cierra este 24 de diciembre y en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, por medio de una carta enviada a la mesa de trabajo, la Fundación Angelitos de Luz realizó una donación de 77 millones de pesos.

Así, con este aporte de la fundación, a última hora se consiguió superar los $11.000 millones para la campaña.

“En Navidad pasan muchas cosas al mismo tiempo, se comparte la mesa, rectora; se abrazan historias, se agradece lo vivido, Carlos; y también es un momento perfecto para hacer sueños realidad, Félix”, dice la misiva.

Y agregaron: “ Hoy, desde Angelitos de Luz, queremos regalar algo que no se envuelve, pero que transforma vidas: educación . Porque cuando un niño estudia, no solo aprende, sino que sueña más grande, camina con más seguridad y descubre que alguien creyó en él”.

En la carta, María Paula Mejía, cabeza de la fundación, escribió: “Que esta Navidad nos recuerde que compartir va más allá de dar cosas, Carlos. Es dar oportunidades, es encender luz donde hace falta. Con estos 77 millones de pesos que hacen falta, creemos que podemos cumplir sueños para que más niños y jóvenes puedan seguir creyendo en su futuro”.

