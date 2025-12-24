Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportó $10 millones por la educación del país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportaron $10 millones por la educación del país

Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, empresa colombiana fabricante de alambres, torones y cables de acero, pasó por los micrófonos de La W y anunció su apoyo a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025.

Esta iniciativa busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Avendaño anunció una donación de 10 millones de pesos con el propósito de contribuir a la educación del país.

“Nosotros, a nombre de la compañía Emcocables y de la familia Caballero Botero, queremos hacer una donación de 10 millones de pesos para aportar un granito de arena a esta campaña”, detalló.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.