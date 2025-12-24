6AM W6AM W

Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportó $10 millones por la educación del país

Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, anunció su donación en los micrófonos de La W.

Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, empresa colombiana fabricante de alambres, torones y cables de acero, pasó por los micrófonos de La W y anunció su apoyo a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025.

Esta iniciativa busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Avendaño anunció una donación de 10 millones de pesos con el propósito de contribuir a la educación del país.

“Nosotros, a nombre de la compañía Emcocables y de la familia Caballero Botero, queremos hacer una donación de 10 millones de pesos para aportar un granito de arena a esta campaña”, detalló.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

  • Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

  • Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

  • Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

  • Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

  • Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

  • Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

  • Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

