Cúcuta

Cuatro empresas interesadas en el acueducto de Cúcuta

La concesión finaliza el otro año

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Cúcuta

La administración municipal de Cúcuta le reveló a Caracol Radio que cuatro empresas de acueducto nacionales e internacionales se han mostrado dispuestas en conocer la operación del acueducto de la ciudad.

Esto a raíz del anuncio que desde su época de campaña se trazó el alcalde Jorge Acevedo de pensar en una nueva empresa para la ciudad que a su juicio le genere dividendos al municipio por su operación.

Esa ha sido la mayor crítica en su gobierno y por ello ha anunciado de manera reiterativa que luego de concluir la concesión de la actual empresa Aguas Kapital dará paso a una nueva compañía.

En ese sentido el funcionario dio a conocer a este medio que empresas internacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia y Veolia junto a Aqualia están interesados en el proceso a futuro.

El alcalde Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que se trata de revisar minuciosamente el tema y de contemplar a futuro una operación con garantías para el suministro del agua potable en la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad