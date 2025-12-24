Cuatro empresas interesadas en el acueducto de Cúcuta

Cúcuta

La administración municipal de Cúcuta le reveló a Caracol Radio que cuatro empresas de acueducto nacionales e internacionales se han mostrado dispuestas en conocer la operación del acueducto de la ciudad.

Esto a raíz del anuncio que desde su época de campaña se trazó el alcalde Jorge Acevedo de pensar en una nueva empresa para la ciudad que a su juicio le genere dividendos al municipio por su operación.

Esa ha sido la mayor crítica en su gobierno y por ello ha anunciado de manera reiterativa que luego de concluir la concesión de la actual empresa Aguas Kapital dará paso a una nueva compañía.

En ese sentido el funcionario dio a conocer a este medio que empresas internacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia y Veolia junto a Aqualia están interesados en el proceso a futuro.

El alcalde Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que se trata de revisar minuciosamente el tema y de contemplar a futuro una operación con garantías para el suministro del agua potable en la ciudad.