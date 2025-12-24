Colisión de motocicletas en vía Arjona y Las Piedras dejó una persona fallecida

Como Fredy Cantillo de 65 años, y residente en San Estanislao de Kostka, ha sido identificada por las autoridades la persona que murió en un accidente de tránsito entre dos motociclistas.

El choque se presentó frente a la finca La Cachaca, en la vía que comunica al municipio de Arjona con el corregimiento de Las Piedras, Bolívar.

Al parecer, el accidente se originó cuando uno de los motociclistas intentó esquivar un árbol caído en la vía.