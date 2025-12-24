Asesinan a ciudadano venezolano en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta

Cúcuta.

Como Ronny Rafael Brazón Núñez, de 33 años de edad y nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre asesinado en un ataque armado registrado en el Anillo Vial Oriental, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información conocida, Brazón Núñez llevaba cerca de cinco años radicado en la ciudad de Cúcuta y residía en el sector de Prados del Este.

En marzo de 2025 había adquirido una finca en el municipio de Puerto Santander, hecho que fue confirmado por sus familiares, quienes señalaron que el hombre no tenía problemas económicos ni conflictos conocidos.

El homicidio ocurrió cuando la víctima se movilizaba en una camioneta Ford Runner en compañía de su hijo.

Según el relato entregado por la familia, ambos se encontraban en el municipio de Villa del Rosario, a donde habían acudido únicamente para que al menor le realizaran un corte de cabello en una barbería del sector.

Tras salir del establecimiento, el comportamiento de Brazón Núñez llamó la atención de su acompañante, pues se mostraba nervioso, inquieto y observaba constantemente por los espejos retrovisores, con una actitud que no era habitual en él.

Minutos después, mientras se desplazaban por la vía, dos hombres armados que se movilizaban en motocicletas -una a cada lado del vehículo- les dispararon de manera simultánea.

Producto del ataque, Ronny Rafael Brazón Núñez perdió la vida en el lugar, mientras que su hijo resultó ileso, sin presentar ningún tipo de lesión.

Las autoridades confirmaron que la víctima no registra antecedentes judiciales ni anotaciones en los sistemas de información.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa de indagación y las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este homicidio que vuelve a generar preocupación por la seguridad en el área metropolitana.