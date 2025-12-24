Alianza entre Pan Pa’ Ya y Vamos Pa’ Lante representó 86′200.000 pesos para la campaña en 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alianza entre Pan Pa’ Ya y Vamos Pa’ Lante representó 86 millones de pesos para la campaña en 2025

El pasado 1 de diciembre, Pan Pa’ Ya se sumó a la edición 2025 de Vamos Pa’ Lante con una dinámica particular: por cada buñuelo comprado en este mes de diciembre en donde este platillo es muy consumido, se donó un porcentaje del precio de este mismo a la campaña.

Según dijo Fabio Cortés, gerente de Pan Pa’ Ya, "ya, asegurado, podemos contar con 86′200.000″.

Esto anterior, derivado de la anterior dinámica mencionado en donde se han vendido 2′924.000 buñuelos.

“Esto fue muy novedoso y hay que resaltarlo y es que encontramos una fuente de recursos para la donación que no es convencional”, relató.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

Escuche la entrevista completa a continuación: