53 mil millones pagará el gobierno naciona al HUEM por atención a migrantes

Reunión entre el gerente del Huem Hernando Mora y el Ministro de la Protección Guillermo Jaramillo / Foto Cortesía

Cúcuta

El gobierno nacional le anunció a las directivas del hospital Erasmo Meoz el desembolso de 53 mil millones de pesos para mitigar la crisis del centro asistencial por falta de recursos.

El dinero corresponde a un 50% de la deuda que tiene el Ministerio de la Protección Social con el centro asistencial más importante del oriente colombiano.

El gerente del centro médico Hernando Mora confirmó a Caracol Radio que “se trató de una reunión de alto nivel con el ministerio, el director de la Adres y el superintendente de salud donde se respondieron inquietudes y se dieron respuestas a avanzar en la estabilidad financiera de los hospitales del país”.

Explicó el funcionario que “este es el resultado de una labor que hemos venido desarrollando con el gobernador William Villamizar, con las autoridades del orden nacional, con amigos que conocen la importancia de este hospital para nuestra región y el compromiso es el mismo, sacar adelante este hospital con la ayuda de todos”.

Indicó que resulta de una importancia muy alta seguir avanzando en la recuperación financiera del centro asistencial para poder avanzar también en los proyectos d e infraestructura, asistencia y modernización que se requiere por la alta demanda que tiene el oriente colombiano.

El funcionario destacó la receptividad del ministro Guillermo Jaramillo jefe de esa cartera, frente a las solicitudes respetuosas que se le han hecho para que el gobierno nacional pague las deudas que tiene pendientes con el hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.