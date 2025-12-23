“Tenemos un Congreso obstruccionista”: debate entre Corcho y Forero por emergencia económica

La exministra y cabeza de lista del Pacto Histórico, Carolina Corcho, y el representante y cabeza del Centro Democrático, Andrés Forero, pasaron por los micrófonos de La W. Debatieron sobre la aspersión con glifosato, que retomará el Gobierno para erradicar cultivos, y también sobre la emergencia económica y la situación de orden público.

“Hoy lo que se dice en el mundo científico es que sí hay riesgo de cáncer para la salud humana y, por tanto, no debería utilizarse la aspersión, ni siquiera de uso terrestre”, dijo Corcho en contraposición a lo que hará el Gobierno Nacional. Y pidió al presidente no dejarse presionar por Estados Unidos y por la oposición.

Mientras tanto, Forero cuestionó la decisión y señaló al Gobierno de incoherente, pues “el presidente dijo que ninguna gota de glifosato iba a ser rociada sobre el territorio nacional y hoy, ante la realidad compleja que vive el país, tiene que reconocer que estaban equivocados, como en tantas otras cosas en materia de seguridad”, dijo.

También se les preguntó por la declaratoria de emergencia económica con la que el Gobierno buscará recaudar $16 billones a través de varios nuevos impuestos.

Según Corcho, el Gobierno tiene justificación para emitir ese decreto en el sentido de que en Colombia hay “un Congreso obstruccionista, un déficit fiscal heredado de gobiernos anteriores y una ley de financiamiento que fue negada sin ningún argumento técnico (…) ni siquiera debaten, hunden reformas con mentiras y cuyo único argumento ha sido defender banqueros y minorías con enormes ganancias”.

Por su parte, Forero aseguró que “están tratando de sacar una reforma tributaria a las patadas de manera inconstitucional, sin que exista un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica”.

Y respondió a Corcho, quien los señaló de obstruccionistas: “En Colombia hay división de poderes y de manera legítima el Congreso puede estar en desacuerdo con los proyectos del Gobierno; no estamos obligados a aprobar reformas que consideramos inconvenientes”.

