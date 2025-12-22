Política

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras irán a consulta interpartidista: ¿Quién más participaría?

Los precandidatos anunciaron que tienen abierta la convocatoria para la adhesión de otros partidos y precandidaturas presidenciales, que quieran hacer parte de este Pacto.

María Paula Manrique Salcedo

Los precandidatos Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras confirmaron su participación en la consulta popular del 8 de marzo, para elegir la candidatura presidencial del Pacto Amplio.

Los precandidatos anunciaron que tienen abierta la convocatoria para la adhesión de otros partidos y precandidaturas presidenciales, que quieran hacer parte de este Pacto.

Los candidatos asegurarán que reafirman la unidad y es por eso que aseguraron que “Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que comparten la tarea histórica de la unidad y estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas”.

Recordemos que hasta hoy los partidos políticos tienen plazo para confirmar si participaran en la consulta del 8 de marzo de 2026.

¿Quiénes podrían unirse a esta consulta?

  • Luis Gilberto Murillo
  • Juan Fernando Cristo

