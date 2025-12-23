Quedaron definidos los 3.144 candidatos que se medirán en las elecciones al Congreso en 2026

Colombia

El mapa electoral para las elecciones legislativas del 2026 ya quedó definido en su totalidad.

Así lo informó la Registraduría Nacional del Estado Civil en su más reciente boletín de este 17 de diciembre en el que aseguró que ya quedaron definidos, después del cierre del periodo de modificaciones, la totalidad de candidatos que se medirán en esos comicios al Congreso.

¿Cuántos candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso en 2026?

Pues bien, según el ente electoral, son un total de 3.144 candidatos los que quedaron inscritos que se distribuyen de la siguiente manera:

Al Senado de la República son 1.078 candidatos que componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.054 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 24 aspirantes.

A la Cámara de Representantes son un total de 2.066 candidatos en 498 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 302 listas integradas por 1.631 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 43 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 123 listas integradas por 246 candidatos.

¿Puede haber modificaciones en ese número total?

Sí. Teniendo en cuenta que las elecciones legislativas de 2026 serán el 8 de marzo, hasta un mes antes de la elección, es decir, el 8 de febrero de 2026, podrán modificarse los candidatos cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma. Asimismo, hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

Finalmente, cabe resaltar que estos comicios no son los mismos que las elecciones presidenciales, pues se eligen funcionarios diferentes y, además, son en fechas distintas.