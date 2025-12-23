Antonio Cervantes 'Kid' Pambelé, el dueño de los puños de acero que pusieron a Colombia en el centro de atención del boxeo mundial.

Kid Pambelé celebra sus 80 años y recuerda en La W sus mejores peleas

Antonio Cervantes, leyenda del boxeo colombiano, más conocido como ‘Kid Pambelé’, pasó por los micrófonos de La W para celebrar sus 80 años de vida y recordar las mejores peleas de su exitosa carrera.

Sobre la grabación de uno de sus triunfos, Cervantes afirmó que “fueron muchas peleas por el campeonato mundial”.

A sus 80 años, ‘Pambelé’ también comentó a que se dedica a día de hoy, centrado en la vida rural, “cuidando los animales, los cerdos y los pollos”, afirmó.

Preguntado por su relación actual con el boxeo, el colombiano dejó claro que no posee conexión alguna con dicho deporte: “Ahorita no estoy haciendo nada de deporte”, dijo.

El nacido en San Basilio de Palenque también se refirió a la actualidad y futuro del pugilismo nacional, resaltando que hay motivos para ilusionarse: “El boxeo colombiano va bien”

Escuche la entrevista completa aquí:

