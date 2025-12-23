Guatapé y su alumbrado navideño: un destino para disfrutar en familia

Colombia

El municipio de Guatapé, Antioquia, vive la Navidad con su alumbrado navideño, que lo ha convertido en un escenario de luz y color pensado para residentes y visitantes durante esta temporada.

Este año, la decoración navideña apuesta por una temática de diversidad e inclusión. Por eso, se mezclan referentes icónicos del mundo con elementos propios de la infancia. En distintos puntos de Guatapé, los visitantes pueden encontrar representaciones de Disney, la Torre Eiffel, el Taj Mahal y la Torre del Reloj, junto a carruseles, la Rueda de Chicago y aviones.

El alcalde David Esteban Franco destaca que el alumbrado va más allá de lo decorativo y cumple un papel clave para apoyar el turismo y la economía local. En ese sentido, afirma: “Este alumbrado no solo simboliza el espíritu navideño, sino que también impulsa la reactivación económica. Queremos que quienes nos visiten recorran nuestro municipio, disfruten de su riqueza cultural y encuentren un lugar para quedarse y compartir”.

El montaje del alumbrado contó con la participación de 35 personas, de las cuales 16 son habitantes del municipio, entre hombres y mujeres cabeza de familia. Además, el equipo intervino espacios que no habían sido iluminados en años anteriores, con lo cual se amplió el recorrido y se brinda una mejor experiencia para los visitantes.

En total, se instalaron cerca de 12.000 metros de manguera luminosa y 35.000 bombillas LED, combinando distintos tipos de iluminación como mangueras, strobers y otros elementos decorativos. Asimismo, se reutilizaron estructuras de años anteriores y se les dio una ubicación más estratégica.

Adicionalmente, se incorpora la tradicional temática del papel metalizado que caracteriza al alumbrado navideño en Antioquia.

Otro aspecto que destaca el municipio es que el alumbrado también genera un impacto positivo en la economía local, ya que impulsa compras en ferreterías, almacenes y servicios de gastronomía vinculados a la operación y mantenimiento del recorrido.