El SENA adelanta plan para la recuperación de suelos degradados por minería

Este proyecto de investigación, acción y participación (IAP) integra ciencia y tecnología, saber ancestral y participación comunitaria para la transformación de sistemas productivos. Foto: SENA.

El Bagre, Antioquia

Entre investigadores, profesionales, comunidades indígenas y campesinas, el SENA Regional Antioquia, a través de la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), en el Bajo Cauca antioqueño, ha iniciado un proyecto para la validación participativa de abonos ancestrales y microalgas, con el objetivo de devolver las propiedades nutritivas a los cultivos en suelos campesinos.

Este proyecto surge a partir de las necesidades expresadas por las comunidades, quienes manifestaron la falta de suelos fértiles, afectados por la minería informal e ilegal en el territorio, la escasez de recursos, la erosión en zonas antrópicas, entre otros fenómenos que generan preocupación por la inseguridad alimentaria.

Carlos Alberto Cuesta, formulador líder del proyecto del SENA manifestó que dicha iniciativa atiende varias necesidades: “Cuando un suelo es degradado, en este caso por la minería informal, es un suelo que pierde su capacidad nutritiva, que pierde su propiedad física, que pierde su propiedad biológica en el suelo, y es un suelo que no va a tener una capacidad de recuperación rápida. Entonces lo que nosotros medimos en un corto tiempo fue que durante seis meses notamos que agregando estos tratamientos, el suelo tuvo una respuesta a tener una vegetación espontánea”.

Prueba piloto

Con base en estas demandas, en el municipio de El Bagre se desarrolló una prueba piloto durante el año 2025 para observar cómo las tecnologías ancestrales; abonos orgánicos, la producción de composta y la utilización de microalgas para obtener bioestimulantes, pueden contribuir a la recuperación de suelos degradados por la minería informal, con baja capacidad de regeneración. Durante seis meses se monitoreó el suelo y se observó una respuesta positiva: vegetación espontánea y presencia de microbiotas que indican, desde el punto de vista biológico, que es posible restaurar estos suelos.

Primera etapa

En la primera fase del proyecto se contrataron 8 campesinos líderes, responsables de la articulación con las comunidades beneficiadas. Se impactaron aproximadamente 1.945 personas, y se espera que este impacto se multiplique exponencialmente al expandirse a otras regiones del país.

El prototipo de fotobiorreactores, diseñado por la Universidad EAFIT, consiste en un sistema cerrado (una red de tubos) donde se cultivan microalgas. Las semillas del alga se siembran y crecen durante 25 a 30 días, para luego ser cosechadas y extraer sus jugos celulares. Estos jugos se diluyen en agua y se aplican a los cultivos como bioestimulantes.

Tejer con las comunidades campesinas

La segunda fase del proyecto del SENA contempla la creación de una red de biofábricas comunitarias que articule saberes locales, gestión económica y cuidado territorial desde la innovación social. Esta red trabajará en cinco líneas:

Producción de abono sólido. Producción de fertilizante orgánico líquido. Producción de microalgas. Producción de hidrolatos (extractos vegetales que controlan insectos y patógenos dañinos para los cultivos). Tecnología para capturar y multiplicar microorganismos de bosques no perturbados, esenciales para la fertilidad del suelo.

El proyecto iniciará su segunda fase en el primer semestre de 2026, con personal, trabajo en campo y articulación con las necesidades de las diferentes comunidades.