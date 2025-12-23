Capturado uno de los más buscados del Suroeste quien habría participado en la masacre de Andes

Andes- Antioquia

La Policía Antioquia informó que le propinó un golpe al grupo delincuencial “La Terraza”, que ha extendido sus tentáculos criminales al Suroeste de Antioquia. Se trata de la captura de un hombre identificado como Juan Camilo Restrepo Alzate, alias “Moga” señalado de ser cabecilla del grupo en el corregimiento de Santa Rita de Andes.

Según las autoridades, esta persona manejaba las finanzas ilegales, la coordinación de la ejecución de homicidios selectivos y otras actividades que han generado consternación, como lo es una masacre ocurrida en el mes de marzo cuando fueron asesinadas cuatro personas en el corregimiento de Santa Rita.

“La captura se produjo mediante la materialización de una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, resultado de un proceso investigativo estructural adelantado durante más de seis meses, el cual incluyó interceptaciones telefónicas, interrogatorios, declaraciones juradas y reconocimientos fotográficos”, agregó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E).

Se espera que esta captura permita avanzar en el esclarecimiento de la masacre y otros hechos ilegales que se le señalan a “La Terraza” en el sector de Antioquia.