Autoridades adoptan medidas en terminales por temporada de navidad

Pasajeros en la terminal de transportes de Cúcuta / Foto Archivo( Foto Elite Producciones )

Cúcuta

Con ocasión de la celebración de la navidad las autoridades en Cúcuta adoptaron medidas especiales en las terminales de transporte y aérea para garantizar la seguridad de los viajeros.

La demanda por algunos destinos, el reencuentro de familias y el movimiento que genera la época ha llevado a las autoridades a trazar acciones preventivas en esos lugares.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “tenemos un dispositivo especial con nuestra policía de vigilancia y con varias especialidades de apoyo para brindar acompañamiento a los viajeros”.

Explicó el oficial que “al aumentar la demanda de viajeros por esta época estamos en toda la capacidad de responder a la protección de todos los ciudadanos que utilicen las terminales para salir de esta zona”.

Las autoridades han informado que la jornada de atención en las terminales se mantendrá de manera permanente por esta época.