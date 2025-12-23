A la cárcel hombre que amenazó con machete a su expareja y atacó a su perro en Bolívar

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de un hombre que presuntamente amenazó de muerte a su expareja sentimental con un machete y agredió de manera brutal a un canino, en el barrio San Pablo del municipio de Magangué.

Los hechos se registraron mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, registro y control, cuando una mujer, visiblemente angustiada, alertó a los policías sobre la presencia de su expareja en inmediaciones de su vivienda. Según la denuncia, el sujeto portaba un machete con el que la intimidaba verbalmente, asegurando que atentaría contra su vida.

La víctima también informó que el agresor habría cercenado una de las extremidades a su perro, que se encontraba fuera de la residencia.

De inmediato, las patrullas se desplazaron hasta la calle 13 con carrera 44 del barrio San Pablo, donde la ciudadana señaló directamente al presunto agresor, quien continuaba profiriendo amenazas. En el lugar, los uniformados procedieron a su captura en flagrancia, logrando controlar la situación y salvaguardar la integridad de la mujer.

El detenido fue identificado como Anderson José Jaraba Zapata, de 26 años, conocido con el alias de “Vagabundo”, quien presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este resultado se enmarca en las acciones permanentes de la Policía Nacional contra la violencia intrafamiliar. En lo corrido del presente año, en el Departamento de Policía Bolívar se han registrado 816 denuncias por este delito y se ha logrado la captura de 105 personas, cifras que evidencian tanto la confianza de las víctimas en la institucionalidad como el trabajo constante en la prevención, atención y judicialización de estos hechos que afectan la convivencia y la dignidad de las familias.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres y los animales. Nuestra Policía actuó de manera oportuna para proteger la vida y garantizar la seguridad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata estos hechos; no están solas y la Institución está para acompañarlas y protegerlas.”

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho de violencia de género a través de la línea 155, un canal habilitado para brindar atención, orientación y protección a las víctimas. La denuncia es fundamental para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida y la integridad de las mujeres.