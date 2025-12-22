Un bus con trabajadores contratistas de EPM se accidentó en Hidroituango, hay doce heridos

Ituango- Antioquia

En latarde de este lunes se reportó un accidente de tránsito en la vía a la presa de Hidroituango, sector El Bombillo en el kilómetro 7+ 700, jurisdicción de Ituango en el Norte de Antioquia. Un bus de servicios especiales se volcó con varias personas a bordo.

Desde la zona han indicado que el bus transportaba persona contratista de EPM de Hidroituango de la empresa Servinc. El reporte oficial de los bomberos de Ituango que atendieron el siniestro es de 12 heridos, tres con heridas graves. La primera hipótesis indica que le fallaron los frenos al bus.

“Se trasladaron nueve pacientes, seis que revisten heridas de consideración y tres con heridas leves. Al municipio de Yarumal se trasladaron tres con heridas graves”, manifestó Jairo Calle, comandante bomberos de Ituango.

Los organismos de socorro que atendieron el accidente, entre ellos, Cruz Roja y defensa Civil.

Este es el segundo accidente de tránsito que involucra un bus en Antioquia. El primero ocurrió cerca del mediodía de este lunes en la vía Santa Elena, donde un bus con 25 pasajeros, al parecer perdió los frenos, chocó un furgón, una casa y se fue a un barranco; 12 personas quedaron lesionadas.