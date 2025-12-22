Tragedia familiar en el Tolima: hombre muere tras enfrentamiento con su hijo menor de edad

Tolima

Un lamentable caso de violencia intrafamiliar sacudió al municipio de Cajamarca, Tolima, en la noche del pasado sábado 20 de diciembre. Hacia las 8:30 p. m., un hombre de 37 años perdió la vida tras un altercado con su hijo, en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según los primeros reportes, el hombre habría llegado a su vivienda en aparente estado de embriaguez e intentó ingresar por la fuerza, lo que generó una discusión con el adolescente. Minutos después, el adulto logró entrar a la casa escalando por el balcón, lo que desencadenó una confrontación física entre ambos.

Durante el forcejeo, el joven, presuntamente actuando en defensa propia, le aplicó a su padre una maniobra de inmovilización. No obstante, al parecer no midió la fuerza ejercida, lo que habría ocasionado la muerte del hombre en el lugar de los hechos.

Tras el suceso, unidades de la Policía Nacional procedieron a la aprehensión del menor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, el equipo de Infancia y Adolescencia intervino para garantizar el restablecimiento de sus derechos. El joven fue dejado en libertad y quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para prevenir y denunciar cualquier forma de violencia en el entorno familiar. Reiteraron la importancia de fomentar la convivencia pacífica y recordaron que la línea de emergencia 123 está disponible para reportar este tipo de situaciones.