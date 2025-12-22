Ricardo Silva, contar una tragedia a través de un mural

Cada semana Ricardo Silva invita a la reflexión a través de su columna en El Tiempo. Sus letras narra lo nefasto, lo doloroso, pero también lo que somos como país, sus letras son un ejercicio de resistencia y eso quedó en evidencia recientemente con la publicación de Mural, un libro que explora desde la realidad y la ficción los momentos que vivió el país durante la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Silva cuenta en entrevista con Diana Calderón que este era un libro que tenía adentro por mucho tiempo, que lo había escrito por partes en Cómo perderlo todo, un libro que habla sobre su familia y en el que hay capítulos relacionados con personas que vivieron la pesadilla del Palacio de Justicia, “pero el año pasado me preguntaron por qué no había hecho ese libro que se notaba que lo tenía adentro, algo se detonó y terminé convencido de que no era descabellado hacer ese libro y que tenía que ser un mural literario, un retrato de todas las vidas, de todas las muertes y de ese palacio, ese miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 1985 y que el criterio tenía que ser la compasión”. Un libro como estos, que tiene que ver con la verdad y la reparación sobre un hecho en concreto, tiene para Silva el propósito de despojar la memoria de agendas épicas, “es desmontar el protagonismo del armado y devolvérselo a las víctimas y a quienes padecen la guerra y que siempre busca que le reconozcan su dolor”, de otro modo, dice que es una forma de mirar a las personas a los ojos y acompañarlos en sus duelos.

Para Silva, la aproximación al arte permite la compasión, la piedad, el amor por todos y la obsesión por descubrirnos, elementos que también se ven reflejados en su columna semanal, en ese sentido, habló de otro mural, de un país soñado, “me gusta mucho un mural que ya se hizo y es la Constitución de 1991, me gustan las historias de pasillo de ese momento, tengo gente cercana que estuvo allí, me gusta mucho cómo el M-19 de entonces logró sumarse a la sociedad colombiana y sumarle libertades y caminos democráticos al país y cómo los partidos tradicionales fueron generosos y abrieron por completo la entrada a la democracia y que las voces fueran muchas más; es un verdadero mural y un logro colombiano que se ha ido desdibujando con esa extraña decisión de volver atrás”.

Para el 2026 está proyectado el lanzamiento de su libro Cómo perderlo todo en la pantalla a través de una serie producida por Dago García, “ese ha sido un trabajo feliz, inesperado y fascinante al ver cómo él toma la novela, le da vueltas y entre los dos construimos una serie de 12 capítulos, que cada vez que veo algo que hacen en la serie, me parece que está realmente saliendo muy bien”.

Vea la entrevista completa aquí