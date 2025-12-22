El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué implicaciones tienen las incautaciones de EE.UU. a buques petroleros en el mar Caribe?

Carlos Paparoni, dirigente opositor venezolano, dialogó con La W acerca de las operaciones de incautación de Estados Unidos, ordenadas por el presidente Donald Trump, de buques petroleros cerca a las costas de Venezuela.

“Ese petróleo, desde hace muchos años, no es de los venezolanos. Es usado por Nicolás Maduro para el financiamiento, no solamente de la corrupción, sino de todo este desastre que vemos en el país: terrorismo, narcotráfico”, dijo.

Mencionó que en el mundo solo hay tres países con gran capacidad de producción de petróleo, pero son las tres que tienen sanciones:

Rusia , por su guerra en Ucrania

, por su guerra en Ucrania Irán , por su financiamiento al terrorismo

, por su financiamiento al terrorismo Venezuela, por los altos índices de corrupción

Ya son tres buques incautados

Paparoni mencionó que el primer buque interceptado estaba sancionado y era uno de los más grandes, pues tenía una capacidad de transportar más de 2 millones de barriles.

y era uno de los más grandes, pues tenía una capacidad de transportar más de 2 millones de barriles. El segundo, si bien no tenían sanción, transportaba petróleo sancionado y su destino era China.

El tercero, un tanquero sancionado por relación con la guardia iraní.

“Esto significa, no solo para Venezuela, sino para las organizaciones terroristas, que se cierran las financiaciones con el petróleo venezolano”, explicó.

Asimismo, mencionó que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es un “compromiso con su seguridad nacional, entendiendo que Maduro no solo es un problema de los venezolanos”.

Destacó también que este bloqueo petrolero le trae problemas de almacenamiento a Venezuela. “Aquí lo que vemos son medidas de presión hacia Nicolás Maduro para que nosotros, los venezolanos, decidamos la libertad”.

Le puede interesar: Venezuela asegura que petrolero de Chevron zarpó hacia EE.UU.

Finalmente, afirmó que, “mientras Nicolás Maduro tenga secuestrada a Venezuela, lo que tenemos garantizado los venezolanos que se roben nuestros recursos y represión”.

Escuche la entrevista completa con Carlos Paparoni aquí: