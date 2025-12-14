DATT sancionará a conductores de vehículos de servicio especial que incurran en mal parqueo

Con el objetivo de garantizar una movilidad más ordenada y fluida durante la temporada turística y de fin de año, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT adelantó jornadas de socialización del pico y placa de 24 horas para vehículos particulares, establecido mediante el Decreto 2206, en diferentes sectores estratégicos de la ciudad.

Estas acciones pedagógicas se desarrollaron en puntos de alta afluencia vehicular y turística como las vías de acceso a la ciudad, Bocagrande, Castillogrande, Manga, el Centro Histórico, la Terminal de Transporte, así como en zonas cercanas a centros comerciales, lugares que registran una alta demanda de movilidad debido al incremento de visitantes nacionales e internacionales que llegan a disfrutar de la Heroica.

La socialización estuvo a cargo del equipo de Educación Vial y los agentes de tránsito, quienes entregaron información clara sobre el alcance del Decreto y la importancia de cumplir las normas de tránsito como un compromiso colectivo para mejorar la circulación vehicular, reducir la congestión y brindar una mejor experiencia tanto a residentes como a turistas.

Dentro de las medidas contempladas, se realizó una socialización especial dirigida a los buses, busetas y van de servicio especial que ingresan a la ciudad.

Desde el DATT se reiteró que estos vehículos pueden realizar el embarque y desembarque de pasajeros, pero no está permitido el parqueo sobre las vías públicas, ya que esta práctica genera desorden, congestión e incomodidad para ciudadanos y visitantes.

Se recordó, además, que los buses de servicio especial deben ubicar sus vehículos en parqueaderos autorizados, sin afectar la movilidad. Está prohibido el estacionamiento de estos buses en sectores como Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Centro Histórico, La Boquilla, Crespo, Getsemaní, Marbella y El Cabrero.

La Administración Distrital hace un llamado al cumplimiento del Decreto 2206 y a la corresponsabilidad de todos los actores viales, reiterando que entre todos es posible aportar a una movilidad más segura, organizada y eficiente, especialmente en una de las temporadas más complejas del año en materia de tránsito para Cartagena.

Consulta el pico y placa 24 horas a través de nuestras redes sociales oficiales o en nuestra página web www.transitocartagena.gov.co