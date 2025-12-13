A partir de este lunes, 15 de diciembre inicia en firme pico y placa de 24 horas en Cartagena

Una vez finalizada la fase pedagógica del pico y placa 24 horas establecido en el Decreto 2206 del 07 de noviembre de 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, anuncia que, a partir de este lunes, 15 de diciembre, se iniciarán los controles al cumplimiento del pico y placa 24 horas para vehículos particulares y motocicletas en la ciudad de Cartagena.

El DATT le recuerda a los cartageneros y visitantes que el pico y placa de 24 horas regirá desde las 6:00 am hasta las 6:00 am del día siguiente, de lunes a viernes, de acuerdo con el último digito de la placa de rotación.

- Del 15 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026, el pico y placa 24 horas aplica así:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

- Del 05 de enero de 2026 al 15 de enero de 2026 aplica así:

Lunes 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Cabe aclarar que, quienes vienen ingresando a la ciudad y estén en pico y placa, tienen hasta 3 horas para estacionar su vehículo en un lugar seguro, iniciando desde el momento que ingresan a Cartagena por cualquiera de las vías de acceso.

Permiso especial de circulación nocturna para conductores de motocicleta que laboren en la zona turística y hotelera

El DATT le recuerda a los motociclistas que laboran en la zona turística y hotelera que deben contar con el permiso especial que autoriza la circulación entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. Esta medida busca facilitar el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares al finalizar su jornada laboral, durante la temporada turística y de fin de año, además de contribuir con un ahorro significativo en los gastos propios que conllevaría usar otros medios de transporte para quienes derivan su sustento de esa actividad económica.

Para acceder al permiso de circulación nocturna, el empleador debe tramitar el permiso ante el DATT y, una vez realizada la verificación, se emitirá respuesta al solicitante vía correo electrónico y dicho permiso debe ser portado por el empleado en formato digital y presentado en caso de ser requerido por parte de las autoridades.

Los agentes de tránsito estarán desplegados en las principales avenidas y puntos estratégicos de la ciudad, verificando el acatamiento de la medida establecida con el fin de mejorar la movilidad, reducir la congestión y garantizar una circulación más ordenada durante la temporada de fin de año.

El DATT hace un llamado a todos los conductores para que consulten la rotación vigente del pico y placa 24 horas en los canales oficiales de la entidad como página web y redes sociales. El incumplimiento de la medida podrá generar las respectivas órdenes de comparendo e inmovilización del vehículo, conforme a la normativa establecida en la normatividad.